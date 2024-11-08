Морозы до −19 градусов и метель накроют Омскую область в эту субботу

Завтра в Омской области похолодает до −19 градусов. Местами ожидается сильная метель. О том, какая будет погода в Омске 9 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Утром столбик термометра опустится до −8…-13 градусов, при прояснении — до −19 градусов. Местами возможна изморозь. На дорогах гололедица и снежные заносы. Порывы ветра на уровне 6−11 м/с.
Днем столбик термометра покажет −3…-8 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра достигнут 15−20 м/с.