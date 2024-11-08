УФСБ обратилось к хранящим радиоактивные вещества волгоградцам

В ФСБ напомнили, что в число задач, стоящих перед сотрудниками, также входит обеспечение безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, а также других стратегических объектов.