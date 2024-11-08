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В Самарской области многодетные семьи получили участки без воды, света и дороги

Администрацию Ставропольского района обязали провести воду и свет на участках, предоставленных многодетным семьям.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области администрация Ставропольского района многодетным семьям выделила земельные участки без инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Проверка прошла в сельском поселении Ягодное. В ходе нее и были выявлены нарушения земельного законодательства и предоставления льготной категории жителей бесплатных земельных участков в собственность», — рассказали в пресс-службе.

Надзорному органу изменить ситуацию не удалось и пришлось направлять в суд иск, в котором требовалось признать бездействие мэрии незаконным и обязать обеспечить земельные участки централизованным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и подъездной дорогой.

Ставропольский районный суд удовлетворил требования прокурора. Работы будут взяты на контроль.

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