В Самарской области многодетные семьи получили участки без воды, света и дороги

В Самарской области администрация Ставропольского района многодетным семьям выделила земельные участки без инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Проверка прошла в сельском поселении Ягодное. В ходе нее и были выявлены нарушения земельного законодательства и предоставления льготной категории жителей бесплатных земельных участков в собственность», — рассказали в пресс-службе.
Надзорному органу изменить ситуацию не удалось и пришлось направлять в суд иск, в котором требовалось признать бездействие мэрии незаконным и обязать обеспечить земельные участки централизованным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и подъездной дорогой.
Ставропольский районный суд удовлетворил требования прокурора. Работы будут взяты на контроль.