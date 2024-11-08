За парковку у мусорки — штраф: в Иркутской области изучат опыт других регионов

В Иркутской области изучат подробнее опыт других регионов по введению административной ответственности за парковку автотранспорта вблизи контейнерных площадок и препятствие вывозу мусора. На эту проблему пожаловалась председателю Законодательного Собрания региона Александру Ведерникову жительница Иркутска на личном приеме. Ситуация нередкая: из-за припаркованных автомобилей во дворе многоквартирного дома, где живет женщина, мусоровоз не может подъехать к площадке, мусор вывозится нерегулярно. Существующую проблему подтвердил и генеральный директор «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров. В случае с этим адресом было рассмотрено несколько вариантов решения, например, индивидуальный график вывоза ТБО. Однако для того, чтобы таких вопросов больше не возникало, нужны комплексные меры.