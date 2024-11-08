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За парковку у мусорки — штраф: в Иркутской области изучат опыт других регионов

Такая мера обсуждалась на личном приеме спикера Заксобрания Александра Ведерникова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изучат подробнее опыт других регионов по введению административной ответственности за парковку автотранспорта вблизи контейнерных площадок и препятствие вывозу мусора. На эту проблему пожаловалась председателю Законодательного Собрания региона Александру Ведерникову жительница Иркутска на личном приеме. Ситуация нередкая: из-за припаркованных автомобилей во дворе многоквартирного дома, где живет женщина, мусоровоз не может подъехать к площадке, мусор вывозится нерегулярно. Существующую проблему подтвердил и генеральный директор «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров. В случае с этим адресом было рассмотрено несколько вариантов решения, например, индивидуальный график вывоза ТБО. Однако для того, чтобы таких вопросов больше не возникало, нужны комплексные меры.

Александр Ведерников рассказал, что в некоторых регионах РФ существует практика штрафов за помеху проезду спецтехники.

— Административная ответственность для владельцев автомобилей могла бы решить проблему комплексно, и такой опыт у российских регионов есть. Поэтому необходимо изучить правовую базу, — отметил Александр Ведерников.