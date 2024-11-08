Была худой, мечтала о формах: девушка с внешностью Барби накачала стальные мышцы и стала чемпионкой России по бодибилдингу

— Информации о бодибилдинге тогда было мало. По незнанию я совершала ошибки, вредила здоровью. Например, ела одну только курицу с гречкой. А ведь рацион должен быть всегда разнообразным для восполнения всех необходимых витаминов и минералов, а также для поддержания центральной нервной системы. Тяжело? Не то слово. А когда вышла на сцену, одновременно испытывала страх и эйфорию. Из-за стеснения и комплексов я раньше не любила публичные выступления, чувствовала себя некомфортно.