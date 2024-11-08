Была худой, мечтала о формах: девушка с внешностью Барби накачала стальные мышцы и стала чемпионкой России по бодибилдингу

Внешность как у куклы Барби, длинные светлые кудри и… рельефное тело со стальными мышцами! У судей на чемпионате России по бодибилдингу просто не оставалось выбора: их покорила харизматичная красотка, 28-летняя Анастасия Корзинникова из Иркутска. Сибирячка уверена: попасть на чемпионат такого уровня нелегко, а получить титул и корону победительницы — вовсе фантастика! Как ей это удалось, Анастасия рассказала КП-Иркутск.
Мечтала о спортивной фигуре.
— Не думала, что найду смысл жизни в спорте. Разве что в школьные годы занималась волейболом, выступала на городских соревнованиях, но не более того, — рассказывает Анастасия Корзинникова. — Судьба будто сама привела меня в эту сферу.
Сибирячка признается: в юности была худой, а хотелось стать «фигуристой», иметь формы. Записалась в тренажерный зал.
Сибирячка признается: в юности была худой, а хотелось стать «фигуристой», иметь формы. Фото: из личного архива героини публикации.
— Тренировалась, постепенно стала разбираться в технике упражнений. Узнав о соревнованиях по бодибилдингу, с интересом наблюдала за участницами. Мечтала тоже выйти на сцену и всех сразить!
И вот она, первая победа. В 2017 году Анастасия заняла второе место на чемпионате по бодибилдингу Иркутской области. На подготовку ушло несколько месяцев. Девушка старалась больше есть, наращивая мышечную массу, а после устраивала «сушку» — сидела на низкоуглеводной диете.
— Информации о бодибилдинге тогда было мало. По незнанию я совершала ошибки, вредила здоровью. Например, ела одну только курицу с гречкой. А ведь рацион должен быть всегда разнообразным для восполнения всех необходимых витаминов и минералов, а также для поддержания центральной нервной системы. Тяжело? Не то слово. А когда вышла на сцену, одновременно испытывала страх и эйфорию. Из-за стеснения и комплексов я раньше не любила публичные выступления, чувствовала себя некомфортно.
Первая победа разожгла уверенность в своих силах, и Анастасия нацелилась на новые высоты. Фото: из личного архива героини публикации.
«Серебро» разожгло уверенность в своих силах, и Анастасия нацелилась на новые высоты. Она стала двукратной абсолютной чемпионкой Иркутской области, принимала участие в чемпионатах страны.
Стала тренером.
Пока копилка наград пополнялась медалями и кубками, Анастасия активно строила спортивную карьеру. По образованию она специалист по внешнеэкономической деятельности, изучала маркетинг. Но найти работу по профессии не смогла.
— С дипломом, но без опыта, меня никуда не принимали. Поэтому в 2018 году, получив очередной отказ, я подумала: почему бы не стать профессиональным тренером? Прошла обучение и устроилась в спортивный клуб. Теперь веду индивидуальные занятия, в том числе онлайн. Мотивирую людей своим примером.
Пока копилка наград пополнялась медалями и кубками, Анастасия активно строила спортивную карьеру. Фото: из личного архива героини публикации.
Участие в чемпионате России — заветная мечта и цель многих бодибилдеров. Анастасия начала готовиться к соревнованиям за несколько месяцев.
— Семь раз в неделю — кардио-тренировки, пять раз в неделю — силовые и растяжка. Сбалансированно питалась. Но чем ближе состязание, тем тяжелее. Силы истощаются, тренировок становится больше, а питание урезается. Порой с трудом заставляла себя идти в зал, не было желания даже с кем-либо общаться. Брала себя в руки и выжимала все ресурсы!
Участие в чемпионате России — заветная мечта и цель многих бодибилдеров. Анастасия начала готовиться к соревнованиям за несколько месяцев. Фото: из личного архива героини публикации.
Девушке помогала целая команда. Это тренер, специалисты по позированию на сцене, врач, который следил за здоровьем, а также психолог, помогающий настраиваться на продуктивную работу. Очень важно то, с каким настроем и установками выходишь на сцену.
Не поверила, что победила.
Чемпионат России по бодибилдингу проходил в Екатеринбурге. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из разных регионов страны, как мужчины, так и женщины. В ростовой категории Анастасии состояли 24 девушки.
— Несмотря на усиленную подготовку, конечно же, сомневалась, смогу ли победить. Всегда кажется, что другие лучше. Но в глубине души я была уверена, что войду в пятерку лучших. Сказала себе: я сделала все, что от меня зависело, поэтому теперь просто буду получать удовольствие от выступления и ждать решение судей.
Кстати, у жюри строгие критерии оценки. Все решают пропорции, мышечная масса и внешние данные. Но в то же время у каждого судьи свой взгляд.
— Узнав, что я точно в тройке лидеров, рассчитывала на бронзу и безумно радовалась! Для меня это было уже огромной победой! А когда объявили, что я завоевала первое место, не поверила. И до сих пор этого не осознаю, — смеется Анастасия.
У жюри строгие критерии оценки. Все решают пропорции, мышечная масса и внешние данные. Фото: из личного архива героини публикации.
Дома сибирячку поддерживала семья: родители и любимый мужчина. Они очень гордятся ее результатами. Сейчас чемпионка отдыхает, а после приступит к покорению новых вершин. В планах выступить на соревнованиях международного уровня.
— Обычно даю себе неделю, чтобы набраться сил. Тренируюсь, только если есть желание, общаюсь с близкими, ем все, что захочу, отдыхаю дома. А затем снова иду работать! Подготовка к весеннему сезону соревнований начнется после Нового года. Пока хочу по максимуму уделить внимание подопечным в зале. Планирую полностью перейти в онлайн-формат, а значит нужны новые видеоматериалы, программы тренировок и питания. Работы и планов очень много!