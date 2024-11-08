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Три свалки ликвидировали в Таганроге после вмешательства прокуратуры

В Таганроге после проверки спешно убрали стихийные свалки.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три стихийные свалки ликвидировали в Таганроге после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Свалочные очаги нашли во время проверки. Тогда же выяснилось, что исправлять ситуацию никто не спешил.

— В итоге было внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной за нарушение правил благоустройства территорий, — сообщили в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре.

После принятых мер все нарушения быстро устранили.