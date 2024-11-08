Три свалки ликвидировали в Таганроге после вмешательства прокуратуры

Сразу три стихийные свалки ликвидировали в Таганроге после вмешательства межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Свалочные очаги нашли во время проверки. Тогда же выяснилось, что исправлять ситуацию никто не спешил.
— В итоге было внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к административной за нарушение правил благоустройства территорий, — сообщили в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре.
После принятых мер все нарушения быстро устранили.