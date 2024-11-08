ГАИ в большие выходные усилила контроль по пресечению грубых нарушений ПДД

В выходные Госавтоинспекция усиливает контроль по пресечению грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, особенно в темное время суток, отметили в МВД.



Повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, отстранению от управления бесправников. В праздничные и выходные дни отмечается всплеск ДТП, совершаемых в состоянии опьянения. В связи с этим по 11 ноября ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». О нетрезвых водителях, пешеходах или велосипедистах необходимо сообщать по телефону 102.



В МВД добавили, что наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог Брестской и Гродненской областей. «Сейчас самое подходящее время для подготовки транспортных средств к зимней эксплуатации. Произведите сезонную смену шин и замену технических жидкостей», — обратились в ведомстве к водителям.