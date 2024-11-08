Место молитвы Петра I в Петербурге стало объектом культурного наследия

«В 1719 году на участок был перенесён деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла, построенный в 1703 году. В 1720 году храм был освящён и переименован во имя Апостола Матфия, в память о взятии русскими войсками Нарвы 9 (22) августа 1704 года, в день почитания этого святого. Именно в этом храме Пётр I молился о победоносном окончании войны со Швецией. В течение XVIII века к церкви были пристроены два придела».