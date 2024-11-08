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Место молитвы Петра I в Петербурге стало объектом культурного наследия

Речь идет об участке, где когда-то стояла церковь.

КГИОП внес в единый реестр объектов культурного наследия еще одну достопримечательность. Речь идет об участке, где когда-то стояла Матфиевская церковь. Известно, что в ней Петр I молился об окончании войны со Швецией.

Как сообщает пресс-служба комитета, в реестр включен сквер на Большой Пушкарской улице.

«В 1719 году на участок был перенесён деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла, построенный в 1703 году. В 1720 году храм был освящён и переименован во имя Апостола Матфия, в память о взятии русскими войсками Нарвы 9 (22) августа 1704 года, в день почитания этого святого. Именно в этом храме Пётр I молился о победоносном окончании войны со Швецией. В течение XVIII века к церкви были пристроены два придела».

рассказали в ведомстве

Также с храмом была тесна связана жизнь петербургской святой Ксении Блаженной. В частности, блаженная именно там и была отпета.

Церковь не раз перестраивалась и расширялась, но в 1932 году была снесена. В наши дни ученые нашли фундамент церкви.

архитектура