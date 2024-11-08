Зима в Хабаровский край придёт намного позже обычного

Казалось бы, в Хабаровском крае ноябрь — уже вполне зимний месяц, морозы становятся всё сильнее, день короче. Всё идет своим чередом по годовому природному кругу. Однако и тут случаются неожиданные повороты. В предстоящие выходные в крае прогнозируется настоящая оттепель!
В субботу в крае существенных осадков не ожидается, в воскресенье со смещением западного циклона и его фронтальных разделов пройдут осадки, местами сильные, на юге преимущественно в виде дождя, на севере — в виде снега, рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Ветер умеренный, в воскресенье порывы местами 18−20 метров в секунду. Температура в субботу в ночь будет еще достаточно холодной: −6…-11, днем +2…+7 градусов. В воскресенье потеплеет, ночью около 0, днем до +4…+9 градусов. В Хабаровске в субботу, 9 ноября, осадков не ожидается, в воскресенье прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер умеренный, в воскресенье порывистый до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью −7, днем до +4, в воскресенье на рассвете будет теплее, −2, во второй половине дня воздух прогреется до +5…+7 градусов.
Такое потепление — событие не из ряда вон выходящее, для ноября резкие колебания температур характерны, объясняет Никита Перерва. После морозов вдруг происходит возврат тепла. Но это не рекордные температуры. 10 ноября в Хабаровске ожидается +5…+7, а рекорд этого дня +12 градусов, таким теплым был день в 1899 году. В 1973 году 9 ноября столбики термометров зафиксировали 13,1 градуса. Предстоящая неделя выдастся не слишком холодной, сильных морозов пока не предвидится. Если ночные температуры будут отрицательными, около −5…-10 градусов, то днем воздух на юге, в том числе и в Хабаровске, прогреется до слабоположительных значений.
До середины месяца, по словам синоптика, на юге Хабаровского края не ожидается установления устойчивых отрицательных температур. Если даже ночью на термометрах будет минус, то днем — плюс. Обычно зима в Хабаровске наступает 11 ноября, в этом году она придет гораздо позднее, только в конце второй декады ноября или даже в начале третьей. Зима — это когда среднесуточная температура устанавливается на уровне −5 градусов.