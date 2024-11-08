Зима в Хабаровский край придёт намного позже обычного

Такое потепление — событие не из ряда вон выходящее, для ноября резкие колебания температур характерны, объясняет Никита Перерва. После морозов вдруг происходит возврат тепла. Но это не рекордные температуры. 10 ноября в Хабаровске ожидается +5…+7, а рекорд этого дня +12 градусов, таким теплым был день в 1899 году. В 1973 году 9 ноября столбики термометров зафиксировали 13,1 градуса. Предстоящая неделя выдастся не слишком холодной, сильных морозов пока не предвидится. Если ночные температуры будут отрицательными, около −5…-10 градусов, то днем воздух на юге, в том числе и в Хабаровске, прогреется до слабоположительных значений.