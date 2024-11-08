В Москве выставят на торги последний прижизненный портрет полководца Суворова

Последний прижизненный портрет полководца Александра Суворова продадут на аукционе в Москве. Лот будет представлен на торгах Московского аукционного дома 10 ноября. Эстимейт портрета составил 2,5 млн рублей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Московского аукционного дома.
«Во время последнего боевого победоносного похода Суворова в Италию немецкий художник Иоганн Генрих Шмидт написал его последний портрет с натуры. С него в то же время было сделано несколько копий, видимо, для ближайшего окружения генералиссимуса. Наш портрет, уникальный по качеству и исторической значимости, относится к этой серии», — рассказал историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
Отмечается, что на портрете Суворов изображен в парадном австрийском фельдмаршалском камзоле с красным отложным воротничком. Мундир полководца украсили Андреевская и Анненская ленты, а также многочисленные ордена. На нем можно увидеть два дополнительных креста — «За заслуги» и «Красный Орел».
Ранее, 6 ноября, в пресс-службе Московского аукционного дома сообщили «Известиям», что на торги будет выставлены произведения из частного собрания графини Екатерины Рибопьер, супруги дипломата Александра Рибопьера и тещи князя Николая Юсупова. Туда войдут не только вещи, приобретенные ею или полученные в дар от современников, но и работы ее собственного авторства.