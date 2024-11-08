В Москве выставят на торги последний прижизненный портрет полководца Суворова

«Во время последнего боевого победоносного похода Суворова в Италию немецкий художник Иоганн Генрих Шмидт написал его последний портрет с натуры. С него в то же время было сделано несколько копий, видимо, для ближайшего окружения генералиссимуса. Наш портрет, уникальный по качеству и исторической значимости, относится к этой серии», — рассказал историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.