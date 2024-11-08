С улиц Владивостока убрали десятки незаконных рекламных щитов и баннеров

Начальник по демонтажу «СГТ» Михаил Стогов пояснил, что все демонтированные конструкции перемещаются на площадку временного хранения, где они могут оставаться до шести месяцев. За этот период владельцы имеют возможность вернуть свои рекламные материалы. По окончании срока конструкции утилизируются, если их не забрали.