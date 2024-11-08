С улиц Владивостока убрали десятки незаконных рекламных щитов и баннеров

С начала ноября специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» («СГТ») Владивостока демонтировали 11 незаконных рекламных конструкций. Работы проводились по нескольким адресам, среди которых улицы Нейбута, 88, Фадеева, 14 В, Борисенко, 104, Стрелковая, 56а, Бородинская, 28, Деревенская, 20, Гоголя, 30, и проспект 100-летия Владивостока, 59 В, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Согласно данным «СГТ», специалисты сняли три баннера общей площадью 1,5 квадратных метров и восемь щитовых конструкций площадью от 1 до 36 квадратных метров. Процесс демонтажа таких объектов требует соблюдения установленных процедур: сначала управление наружной рекламы и информации выявляет и фиксирует незаконные рекламные конструкции, после чего их удалением занимается бригада «СГТ».
Начальник по демонтажу «СГТ» Михаил Стогов пояснил, что все демонтированные конструкции перемещаются на площадку временного хранения, где они могут оставаться до шести месяцев. За этот период владельцы имеют возможность вернуть свои рекламные материалы. По окончании срока конструкции утилизируются, если их не забрали.
С начала 2024 года специалисты «СГТ» убрали с улиц Владивостока более 225 незаконных рекламных конструкций.
Напомним, во Владивостоке началась системная работа по эвакуации брошенных разукомплектованных транспортных средств. К середине октября в мэрию местными жителями заявлено о 54 таких автомобилях.