«Высоцкий не хотел надевать милицейскую форму»

— У нас были консультанты. Но когда они на съемочной площадке видели Светлану Светличную, Владимира Высоцкого, у них не находилось аргументов что-то поправить. Я тогда жил в гостинице «Москва», и они ко мне в гости частенько захаживали. И даже в приватных наших беседах они мне замечаний не делали, потому что им нужен был идеал милиционера. Шарапов был идеологически чистый, такой герой, что мальчики, глядя на него после школы, шли служить в армию, а потом в милицию. Думаю, что с этой задачей я справился.