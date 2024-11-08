Проблемы с отоплением в воронежском ТЮЗе прокомментировали власти

Как оказалось, причиной проблем с отоплением стал порыв на одной из тепловых магистралей, снабжающих здание театра теплом. Чтобы провести ремонтные работы и заменить поврежденный участок трубопровода, необходимо получить соответствующее разрешение на выполнение земельных работ. Сейчас сотрудники театра занимаются подготовкой всех необходимых документов для подачи заявки в районную управу, где обещают оперативно рассмотреть запрос и выдать разрешение.