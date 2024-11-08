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Проблемы с отоплением в воронежском ТЮЗе прокомментировали власти

В управе Центрального района прокомментировали ситуацию с отменой спектаклей в Театре юного зрителя.

Источник: AP 2024

Как оказалось, причиной проблем с отоплением стал порыв на одной из тепловых магистралей, снабжающих здание театра теплом. Чтобы провести ремонтные работы и заменить поврежденный участок трубопровода, необходимо получить соответствующее разрешение на выполнение земельных работ. Сейчас сотрудники театра занимаются подготовкой всех необходимых документов для подачи заявки в районную управу, где обещают оперативно рассмотреть запрос и выдать разрешение.

Напомним, что из-за аварии на теплосетях пришлось отменить спектакль, который был запланирован на минувший четверг, 7 ноября постановку «Синий платочек», которую должны были показать дважды в 14:00 и 18:00. На данный момент точная дата восстановления полноценного отопления остается неизвестной. Театр приносит свои извинения зрителям за доставленные неудобства.

ЖКХ