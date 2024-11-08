Новая электричка «Челябинск-Екатеринбург» начнет работу 15 декабря

С 15 декабря начнет курсировать электричка «Челябинск — Каменск-Уральский — Екатеринбург». Пассажиров станет перевозить скоростной поезд «Финист».
Как сообщили в ЮУЖД, из Челябинска электричка станет выезжать ежедневно в 7:00, а в обратный путь из Екатеринбурга она будет отправляться в 18:25. В пути пассажиры проведут 4 часа и 18 минут.
«Финист» сделает в пути десять остановок, большая часть станций находится в Свердловской области. Пассажиры смогут выйти из поезда на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ, Первомайская.
До запуска нового маршрута добраться из Челябинска до Екатеринбурга можно на поезде «Орлан». Он едет не через Каменск-Уральский, а через Верхний Уфалей.