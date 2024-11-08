Свердловчанка выиграла миллион рублей в лотерею на свой день рождения

Уроженка Свердловской области Галина Минькова выиграла миллион рублей в 1584-м тираже «Русского лото». Женщина рассказала, что просила всех своих родных дарить ей лотерейные билеты на день рождения. Выигрышный билет бабушке подарила внучка.
«Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: “Мы выиграли!” Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — рассказала новоиспеченный миллионер.
Сейчас победительница живет в Подмосковье и все свободное время проводит с любимыми внуками и правнуками, которых у нее девять.
Часть выигрыша женщина планирует потратить на здоровье дочери, а оставшуюся сумму отдаст внучке, которая и подарила билет.