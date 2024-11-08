До конца года еще девять омских сирот получат свое жилье в таунхаусах

В Тюкалинском районе Омской области до конца года еще девять сирот получат ключи от своих домов. Таунхаусы уже полностью готовы к проживанию, в них выполнены все отделочные работы.
С начала действия областной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» в новые квартиры переехала 31 сирота.
Совсем недавно еще двое омичей получили ключи от собственного жилья.
«Жилые помещения полностью благоустроены, оснащены комбинированной системой отопления, индивидуальной системой водоотведения, подключены к централизованному водоснабжению, стены дома утеплены», — рассказал начальник строительного участка Дмитрий Фрицлер.
На все дома установлена гарантия сроком на пять лет.
Ранее мы писали, что еще 35 сирот въехали в новое жилье в Омской области.