Южноуральцев пригласили на необычную выставку дневников с зарисовками челябинского бора

Главной гордостью Челябинска является его сосновый бор, который радует своей красотой круглый год. Именно здесь нашли своё вдохновение девять художников, зарисовавшие свои наблюдения в книжки-дневники. Гости выставки смогут не только увидеть результаты трудов деятелей искусства, но и посмотреть небольшой фильм о том, как проходили их исследования в бору.
— Открытие состоится в 14:00 9 ноября. Посетить экспозицию можно по билету в музей до 18 января, — сообщили организаторы.
Добавим, что лаборатория дневников наблюдений входила в проект «Вспышки и пробелы», реализованный в Челябинске в рамках программы «ГЭС-2: Города».
А в центре Челябинска недавно состоялась торжественная церемония открытия мозаичного панно площадью более 70 квадратных метров. Оценить красоту нового арт-объекта с изображениями главных достопримечательностей города собралось множество жителей. Как это было, смотрите в видео.