Южноуральцев пригласили на необычную выставку дневников с зарисовками челябинского бора

Главной гордостью Челябинска является его сосновый бор, который радует своей красотой круглый год. Именно здесь нашли своё вдохновение девять художников, зарисовавшие свои наблюдения в книжки-дневники. Гости выставки смогут не только увидеть результаты трудов деятелей искусства, но и посмотреть небольшой фильм о том, как проходили их исследования в бору.