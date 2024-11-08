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Южноуральцев пригласили на необычную выставку дневников с зарисовками челябинского бора

Насладиться запахом сосновой смолы, услышать шуршание листьев под ногами, послушать пение птиц, а также оценить красоту и хрупкость природы — всё это смогут сделать жители и гости Челябинской области во время посещения выставки «Дневники наблюдений». Экспозиция начнёт работу уже в эту субботу, 9 ноября, в музее Ильменского заповедника в Миассе. Подробнее об этом рассказали её организаторы.

Источник: Pchela.News

Главной гордостью Челябинска является его сосновый бор, который радует своей красотой круглый год. Именно здесь нашли своё вдохновение девять художников, зарисовавшие свои наблюдения в книжки-дневники. Гости выставки смогут не только увидеть результаты трудов деятелей искусства, но и посмотреть небольшой фильм о том, как проходили их исследования в бору.

— Открытие состоится в 14:00 9 ноября. Посетить экспозицию можно по билету в музей до 18 января, — сообщили организаторы.

Добавим, что лаборатория дневников наблюдений входила в проект «Вспышки и пробелы», реализованный в Челябинске в рамках программы «ГЭС-2: Города».

А в центре Челябинска недавно состоялась торжественная церемония открытия мозаичного панно площадью более 70 квадратных метров. Оценить красоту нового арт-объекта с изображениями главных достопримечательностей города собралось множество жителей. Как это было, смотрите в видео.

выставки и музеи