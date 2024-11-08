Игра вслепую: Как незрячий музыкант из Ростова в совершенстве освоил три инструмента

Василий Михайлович Калинченко никогда не видел клавиатуры баяна и фортепиано, но это не мешает ему сыграть практически любое произведение. Например, знаменитый «Вальс» Арама Хачатуряна. В День пианиста, 8 ноября, «КП-Ростов-на-Дону» узнала, сложно ли было незрячему человеку стать профессиональным музыкантом.
БАЯН НА ОЩУПЬ.
Любовь к музыке у Василия Михайловича родом из детства. Незрячий мальчик обожал слушать радио и баянистов-самоучек в родном хуторе.
— Мне было так интересно, что это за инструмент такой, хотелось пощупать его руками!, — вспоминает Василий Михайлович.
Вскоре возможность «пощупать» представилась — в Новочеркасской специальной школе-интернате, куда Васю отдали учиться, был свой кружок баянистов. Мальчик сразу увлекся музыкой, его научили читать ноты по Брайлю, дали тетрадочку с аккомпанементом для романсов. Уже через пару лет Вася играл вместе с ансамблем зажигательные эстрадные песни на танцевальных вечерах и праздниках. Баян стал постоянным спутником — с ним и песня у костра звонче, и поездка в электричке веселее.
Родители поняли, что Васе суждено быть музыкантом. После окончания девяти классов мальчика отвезли в Курск, поступать в единственный в стране музыкальный колледж для незрячих людей.
— В первые годы пришлось трудновато. Надо было одновременно проходить программу музыкальной школы и училища. Ведь раньше в музыкальные школы незрячих не брали…
В колледже юноша стал профессиональным баянистом, а еще освоил фортепиано и балалайку. Годы усердного труда не прошли даром, и у Василия появился первый красный диплом.
Не обязательно видеть клавиши, чтобы дарить слушателям чарующие мелодии из архива героя публикации.
«СЛЕПЫХ НАМ НЕ НУЖНО».
Потом было возвращение в Ростов и долгие поиски работы. Юноша твердо решил для себя — работать хочет в музыкальной школе! Но куда бы он не обращался, в ответ звучало одно: «Слепых нам не нужно». Надежды найти подходящую вакансию таяли, как вдруг знакомая предложила: «А приходи-ка к нам в клуб работать, в Егорлыке!». Недолго думая, Вася согласился.
Тут возникла новая сложность — жизнь в одиночку на съемной квартире. Но к самостоятельности Василия приучали с детства: когда он начал ходить, папа следил, чтобы мальчик справлялся без посторонней помощи. «А ну-ка, Васька, давай-ка! Все ходят, а ты чем хуже? Ну-ка, давай палочку в руки, и все!» — строго приговаривал отец.
Вот и теперь Вася взял себя в руки и начал учиться делать все по дому сам. Постепенно разобрался с уборкой и кухонной плитой.
— Я и сейчас сам могу приготовить себе еду. Не шикарную, конечно, но борщ сварить могу, котлеты пожарить.
В Егорлыке он проработал больше полугода, играя в клубе на ионике (небольшом электрооргане), пианино и баяне. А потом начальство стало ворчать, мол, люди приходят отдыхать, видят незрячего и расстраиваются. Так Василий понял: пора искать другое место работы.
Незрячий музыкант участвует в культурной жизни Всероссийского общества слепых из архива героя публикации.
НЕЗРЯЧИЙ ПЕДАГОГ.
Набравшись храбрости, он написал письмо с рассказом о себе в музыкальную школу в станице Багаевской. Удача любит смелых, и уже через пару месяцев Василий стал преподавать баян. Вслед за первой школой была вторая — в Краснодарском крае. Василий погрузился в работу с головой — в дождь и слякоть ходил к ученикам заниматься на дом, старался покупать им все нужные книги, готовил к поступлению в колледж.
Потом особенный педагог вернулся в донскую столицу и стал преподавать музыку в Ростовской специальной школе-интернате № 38 — для незрячих и слабовидящих детей.
Жизнь кипела: то нужно вести ансамбль баянистов, то балалаечников, а то и подыграть на фортепиано хору. Василий был нарасхват. И вдруг поступило предложение — получить высшее образование…
НИКАКОГО СНИСХОЖДЕНИЯ!
Таганрог встретил весенним февральским теплом. Василий приехал поступать в педагогический институт. Он сдал экзамены по фортепиано и баяну на «отлично». На прослушивании преподаватель восхищенно прошептал ему: «Ты слышишь так, как другие не слышат…». Так в 41 год Василий Калинченко вновь стал студентом.
Жажда знаний придавала ему невероятную энергию. Нужно спеть в хоре? Он запомнит все партии наизусть. Написать курсовую? Наберет текст на печатной машинке. Василий закончил педагогический институт с красным дипломом сразу по двум специальностям.
Но на достигнутом не остановился — стал брать уроки у известного джазового музыканта Арама Борисовича Рустамянца. Затем отправился в Москву — осваивать компьютерную грамотность и звукорежиссуру.
Сегодня Василий Михайлович участвует в жизни Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых — поет в хоре, играет на концертах на фортепиано, побеждает в музыкальных конкурсах. Он продолжает, как в детстве, слушать радио. И остается верен своему главному правилу: избегать снисходительного отношения в жизни и творчестве.
Василий Михайлович принимает регулярно участвует в творческих конкурсах из архива героя публикации.