Игра вслепую: Как незрячий музыкант из Ростова в совершенстве освоил три инструмента

Набравшись храбрости, он написал письмо с рассказом о себе в музыкальную школу в станице Багаевской. Удача любит смелых, и уже через пару месяцев Василий стал преподавать баян. Вслед за первой школой была вторая — в Краснодарском крае. Василий погрузился в работу с головой — в дождь и слякоть ходил к ученикам заниматься на дом, старался покупать им все нужные книги, готовил к поступлению в колледж.