Одна из них умирала от рака: уфимец «развел» трех женщин на более чем 11 млн рублей

Согласно версии следствия, с сентября 2021 по июнь 2023 года 38-летний мужчина втерся в доверие к трем дамам и убедил их оформить кредиты на покупку авто под предлогом дальнейшей их сдачи в аренду для получения дохода. Женщины оформили кредиты на почти восемь миллионов рублей и купили Mercedes-Benz, Kia Cerato, Nissan Patrol, BMW, а затем передали их аферисту. Кроме того, они отдали мужчине свои личные Chevrolet Cruze, Kia Rio и деньги в долг.