Одна из них умирала от рака: уфимец «развел» трех женщин на более чем 11 млн рублей

В Уфе перед судом предстанет мужчина, который обманом выманил у доверчивых женщин крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии следствия, с сентября 2021 по июнь 2023 года 38-летний мужчина втерся в доверие к трем дамам и убедил их оформить кредиты на покупку авто под предлогом дальнейшей их сдачи в аренду для получения дохода. Женщины оформили кредиты на почти восемь миллионов рублей и купили Mercedes-Benz, Kia Cerato, Nissan Patrol, BMW, а затем передали их аферисту. Кроме того, они отдали мужчине свои личные Chevrolet Cruze, Kia Rio и деньги в долг.
— Достоверно зная, что одна из потерпевших страдала онкологическим заболеванием, он сообщил ей заведомо ложные сведения о возможности оказания ей лечения без очереди и импортными лекарствами, — рассказали в надзорном ведомстве.
Автомобили мошенник продал третьим лицам, подделав подпись настоящих владельцев. Общая сумма причиненного им ущерба оценивается в более чем 11 миллионов рублей. На уфимца завели уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Он признал вину, сейчас он находится в месте лишения свободы. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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