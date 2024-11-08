Во Владивостоке готовят к запуску две новые платные парковки

На улице Шуйской также будет оборудована муниципальная парковка. Здесь предстоит полный комплекс работ: установка систем контроля доступа, камер видеонаблюдения, освещения, а также шлагбаумов, нанесение разметки и установка знаков. Аукцион на выполнение этих работ уже состоялся, итоги подведут на следующей неделе, а завершение работ по контракту также намечено на середину декабря.