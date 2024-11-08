Во Владивостоке готовят к запуску две новые платные парковки

На улицах Шуйской и Корабельной Набережной во Владивостоке организуют закрытые плоскостные парковки. Оператором платных муниципальных стоянок выступит Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как сообщил специалист центра Александр Леонов, на этой неделе был заключен контракт с ООО «ФОРТЭС» для завершения работ по созданию парковки на улице Корабельной Набережной, 1. Здесь уже установлены шлагбаумы, система контроля доступа, камеры видеонаблюдения, освещение, а также оборудование для управления парковкой.
«Подрядчику предстоит провести укладку асфальта, нанести соответствующую разметку и установить знаки. Работы по контракту планируется завершить в середине декабря», — отметил специалист.
На улице Шуйской также будет оборудована муниципальная парковка. Здесь предстоит полный комплекс работ: установка систем контроля доступа, камер видеонаблюдения, освещения, а также шлагбаумов, нанесение разметки и установка знаков. Аукцион на выполнение этих работ уже состоялся, итоги подведут на следующей неделе, а завершение работ по контракту также намечено на середину декабря.
«Планируем, что муниципальные парковки заработают уже в начале следующего года», — подчеркнул директор ЦОДД Павел Васильев.
Машины в два ряда и без номеров: в парламенте Приморья обсудили платные парковки Владивостока.
Депутаты считают, что решение проблем работы парковочных зон — в руках властей города и концессионера.
Напомним, в начале апреля во Владивостоке заработала первая роботизированная парковка. Расположилась роботизированная парковка в районе Эгершельда, на Верхнепортовой. Это отдельно стоящее стеклянное здание в девять этажей, которое сможет вместить в себя 96 автомобилей.