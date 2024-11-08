«Некоторые повреждены черными копателями». Ранее неизвестные курганы обнаружены в нацпарке «Припятский»

Новый археологический объект обнаружили специалисты парка. Ранее неизвестная курганная группа была найдена во время полевых исследований территорий нацпарка. Так, на территории Озеранского лесничества археологи открыли группу из шести курганов высотой от 0,5 до 2 метров.