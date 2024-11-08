«Некоторые повреждены черными копателями». Ранее неизвестные курганы обнаружены в нацпарке «Припятский»

В Национальном парке «Припятский» обнаружили ранее неизвестные курганы, сообщает сайт природоохранного учреждения.
Новый археологический объект обнаружили специалисты парка. Ранее неизвестная курганная группа была найдена во время полевых исследований территорий нацпарка. Так, на территории Озеранского лесничества археологи открыли группу из шести курганов высотой от 0,5 до 2 метров.
Специалисты обратили внимание на то, что некоторые курганы повредили черные копатели, есть также повреждения от старой хозяйственной дороги 50-х годов.
Обнаруженные курганы внесли в базу особо охраняемых территорий и объектов нацпарка. Ведутся дальнейшие исследования.
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