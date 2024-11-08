СКР начал проверку жалоб жителей Новороссийска на новый генплан города

Местные жители пяти станиц и хуторов выразили недовольство тем, что в новом проекте планируется перевод их земельных участков под жилое строительство в земли сельскохозяйственного назначения, сообщает Информационный центр СК России.
В связи с этим СУ СК России по Краснодарскому краю начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о результатах и проанализировать доводы, изложенные в обращении граждан. Данная ситуация подчеркивает необходимость внимательного отношения к градостроительным планам и соблюдению прав жителей.
Проект генерального плана является ключевым документом, определяющим стратегию развития города на долгосрочную перспективу. Он включает в себя распределение земель под различные нужды, включая жилое строительство, коммерческую застройку, социальные объекты и сельское хозяйство. Перевод участков в земли сельхозназначения обычно предполагает, что эта территория не может использоваться для жилой застройки.
Земли сельскохозяйственного назначения предназначены для выращивания культур, ведения скотоводства и других аграрных работ. Для перевода земель в сельхозназначение необходимо соблюдение определенной процедуры, включая одобрение местных властей.
Следственный комитет России выполняет важную работу по защите прав граждан и контролю за соблюдением законодательства. В данной ситуации важно, чтобы интересы жителей Новороссийска были услышаны и учтены при дальнейшей доработке генплана.