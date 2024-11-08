СКР начал проверку жалоб жителей Новороссийска на новый генплан города

Проект генерального плана является ключевым документом, определяющим стратегию развития города на долгосрочную перспективу. Он включает в себя распределение земель под различные нужды, включая жилое строительство, коммерческую застройку, социальные объекты и сельское хозяйство. Перевод участков в земли сельхозназначения обычно предполагает, что эта территория не может использоваться для жилой застройки.