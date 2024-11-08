«На шее выросла вторая голова»: пациент из Бурятии пытался самостоятельно вылечить страшную болезнь

— Это случай из нашей практики. Несмотря на резкий рост опухоли, мужчина не обращался в больницу. Казалось, его совсем это не беспокоит. Спустя некоторое время он начал задыхаться, только после этого пришел к врачам, — рассказали КП-Иркутск в диспансере.