«На шее выросла вторая голова»: пациент из Бурятии пытался самостоятельно вылечить страшную болезнь

Бурятский онкологический диспансер поделился историей, в которой самолечение привело к ужасающим последствиям. У пациента раковая опухоль выросла до огромных размеров, на шее буквально появилась «вторая голова», которая не позволяла нормально двигаться, а самое страшное — дышать.
— Это случай из нашей практики. Несмотря на резкий рост опухоли, мужчина не обращался в больницу. Казалось, его совсем это не беспокоит. Спустя некоторое время он начал задыхаться, только после этого пришел к врачам, — рассказали КП-Иркутск в диспансере.
В это время специалисты напоминают, что нельзя заниматься самолечением. Необходимо обращаться за помощью и вовремя проходить диспансеризацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что празднование юбилея в Иркутске завершилось трагедией. Жена поссорилась с мужем и ударила его ножом. От полученных ранений он скончался.