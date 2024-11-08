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«На шее выросла вторая голова»: пациент из Бурятии пытался самостоятельно вылечить страшную болезнь

Раковая опухоль выросла до огромных размеров у пациента из Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бурятский онкологический диспансер поделился историей, в которой самолечение привело к ужасающим последствиям. У пациента раковая опухоль выросла до огромных размеров, на шее буквально появилась «вторая голова», которая не позволяла нормально двигаться, а самое страшное — дышать.

— Это случай из нашей практики. Несмотря на резкий рост опухоли, мужчина не обращался в больницу. Казалось, его совсем это не беспокоит. Спустя некоторое время он начал задыхаться, только после этого пришел к врачам, — рассказали КП-Иркутск в диспансере.

В это время специалисты напоминают, что нельзя заниматься самолечением. Необходимо обращаться за помощью и вовремя проходить диспансеризацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что празднование юбилея в Иркутске завершилось трагедией. Жена поссорилась с мужем и ударила его ножом. От полученных ранений он скончался.