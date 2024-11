Экс-участники группы Plastica о развитии шугейза в России: «Мы играли протестную музыку»

Сейчас за рубежом набирают популярность такие коллективы, как DIIV, Hotline TNT, Holy Fawn, bdrmm, Nothing и вообще меланхоличное инди для поколения Z. В 2023-м ветераны жанра Slowdive вернулись с полноформатником everything is alive, Blonde Redhead — с первым за семь лет альбомом Sit Down for Dinner, а Drop Nineteens и вовсе будто возродились из пепла с Hard Light, их первой пластинкой в XXI столетии.