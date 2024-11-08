Экс-участники группы Plastica о развитии шугейза в России: «Мы играли протестную музыку»

Зумеры стали свидетелями очередной волны возрождения шугейза — поджанра 30-летней давности, известного своей шумностью и эфирностью звучания. Ролики, снятые под сомнамбулический трек 1997 года Stars Will Fall калифорнийской группы Duster, набрали миллионы просмотров в TikTok, а стреляные воробьи шугейз-сцены начали снова появляться в разделе новинок на стримингах. Одним из первых подобных коллективов на постсоветском пространстве была группа Plastica. Мы поговорили с ее основателями и выяснили, что проект жив до сих пор — только под другим названием. Музыканты раскрыли, чем занимаются сейчас, и поделились мнениями о судьбе жанра в России.