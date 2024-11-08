Сейсмологи зарегистрировали Землетрясение в Бурятии 8 ноября 2024. Судя по координатам оно произошло на межселенной территории Северо-Байкальского района. О том какой силы были точилки, пока не известно.
Землетрясение в Бурятии 8 ноября 2024.
— 55.41 северной широты, 111.97 восточной долготы. Сейсмособытию присвоен 10.4 энергетический класс, — сообщают на сайте Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН».
Информации о толчках от приближенных населенных пунктов не поступало. Отметим, что сейсмособытие произошло около 12 часов дня по Иркутскому времени. Вот, что известно о землетрясение в Бурятии 8 ноября 2024.