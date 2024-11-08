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Арина Соболенко сыграет против Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA

Белоруска Соболенко сыграет в полуфинале итогового турнира WTA против Гауфф.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет 8 ноября в Эр-Рияде в полуфинале итогового турнира WTA против третьей ракетки американки Коко Гауфф.

Матч Соболенко-Гауфф состоится третьим запуском и начнется примерно в 19:15 по белорусскому времени.

Во втором полуфинале встретятся китаянка Чжэн Циньвэнь и чешка Барбора Крейчикова.

Крейчикова накануне в групповом раунде обыграла Коко Гауфф (7:5, 6:4) в двух сетах и тем самым выбила из турнира вторую ракетку мира Игу Свентек. Расклад в Оранжевой группе изменился. Крейчикова заняла первое место, а Гауфф — второе.

А значит, вместо ожидаемого матча Соболенко-Свентек, мы получили менее интригующее, но тоже с историей противостояние Соболенко-Гауфф.

26-летняя белоруска и 20-летняя американка встречались 8 раз и одержали по 4 победы.

Если брать матчи 2023−2024 годов, то Арина выиграла три из четырех. Она уступила только в финале US Open-2023. В 2024-м белоруска обыграла американку на Australian Open и в недавнем финале турнира в Ухане.

Соболенко и сейчас фаворитка, но и победа Гауфф не будет неожиданностью.

Напомним, что Арина в Эр-Рияде выиграла у Чжэн Циньвэнь и Жасмин Паолини, а в последнем матче группового раунда, который уже ничего не решал, уступила Елене Рыбакиной.

Ранее мы писали, что произошло после поражения Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана: «Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги».