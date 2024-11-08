В детсаду поселка Трудовое устраняют порыв теплотрассы под контролем прокуратуры

В Приморье в детском саду № 20 поселка Трудовое возникли проблемы с отоплением. Прокуратура Советского района Владивостока оперативно отреагировала на жалобы читателей, которые написали о ситуации в официальный ТГ-канал (18+) надзорного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.
Установлено, что отопление в учреждение не подается из-за порыва на участке сети. На место происшествия прибыла аварийная бригада ресурсоснабжающей организации для устранения повреждения.
Прокуроры на месте проконтролировали принимаемые руководством детского сада меры по поддержанию необходимых температур в помещениях до завершения ремонта. Ведомство поставило ситуацию на контроль и по итогам проверки примет все необходимые меры реагирования.
Напомним, по инициативе прокурора Приморского края Сергея Столярова во Владивостоке проведены проверки теплоснабжения и горячего водоснабжения. Меры были организованы после жалоб граждан, поступивших в том числе и через социальные сети. По результатам оперативного вмешательства ведомства были сделаны необходимые работы и теплоноситель поступил в дома по улицам Зои Космодемьянской, Никифорова, Сафонова, Корнилова, Шошина, Амурской и Кутузова и в детский сад № 34 на улице Сабанеева.