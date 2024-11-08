В детсаду поселка Трудовое устраняют порыв теплотрассы под контролем прокуратуры

Напомним, по инициативе прокурора Приморского края Сергея Столярова во Владивостоке проведены проверки теплоснабжения и горячего водоснабжения. Меры были организованы после жалоб граждан, поступивших в том числе и через социальные сети. По результатам оперативного вмешательства ведомства были сделаны необходимые работы и теплоноситель поступил в дома по улицам Зои Космодемьянской, Никифорова, Сафонова, Корнилова, Шошина, Амурской и Кутузова и в детский сад № 34 на улице Сабанеева.