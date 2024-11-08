Эксперт Голиков: цифровизацию процессов в АПК РФ можно завершить к 2030 году

«Сегодня цифровизация агросектора в стране активно развивается в том числе за счет внедрения технологий интернета вещей, аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Полная цифровизация основных сегментов АПК может быть достигнута к 2030 году, если продолжится поддержка государства и стимулирование бизнеса», — сказал эксперт корреспонденту ТАСС на полях конференции «Национальная технологическая революция 20.35».