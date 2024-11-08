Эксперт Голиков: цифровизацию процессов в АПК РФ можно завершить к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Цифровизация основных процессов функционирования агропромышленного комплекса (АПК) в России может быть завершена к 2030 году, но эта инфраструктура требует развития систем защиты передачи чувствительных данных, сказал ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Фуднет» Максим Голиков.
Ранее в 2021 году правительство РФ утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 года, которая была обновлена в прошлом ноябре.
«Сегодня цифровизация агросектора в стране активно развивается в том числе за счет внедрения технологий интернета вещей, аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Полная цифровизация основных сегментов АПК может быть достигнута к 2030 году, если продолжится поддержка государства и стимулирование бизнеса», — сказал эксперт корреспонденту ТАСС на полях конференции «Национальная технологическая революция 20.35».
Прогресс в цифровизации производства сельскохозяйственных культур и животноводстве в отдельных регионах варьируется и зависит от уровня инвестиций и степени развитости инфраструктуры, считает Голиков. Он также отметил рост числа киберугроз в этой сфере.
«Угрозы в основном связаны с возможностью утечек данных и атак на системы управления сельхозтехникой. Для защиты необходимо усилить меры по локализации и хранению чувствительных данных на территории России, а также развивать инфраструктуру кибербезопасности, включая обучение персонала и регулярные проверки систем на уязвимости», — заключил представитель НТИ.
Конференция (баркемп) «Национальная технологическая революция 20.35» проходит 7−8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.