Какой будет погода на выходных в Краснодарском крае

Переменная облачность и без существенных осадков ожидает жителей Кубани в последний рабочий день на неделе 8 октября. Ветер западный и днем могут быть порывы до 12 м/с. Температура воздуха 9…14°, в южной половине края до 16°. На Черноморском побережье переменная облачность, небольшой ветер 6−11м/с, а градусник покажет 11…16° с отметкой плюс, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



В выходные дни погода не существенно поменяется. Так, два дня будут без осадков, но в предгорных районах и горах большая вероятность дождя, ночью осадки с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной — 4−9 м/с. Температура воздуха днем 9…14°; в горах 0…+5°.