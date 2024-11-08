Алексей Ягудин прилетит на красноярский этап Гран-при по фигурному катанию

Как пишут Gornovosti, у него запланирована встреча с поклонниками в ледовом дворце «Кристалл арена» 10 ноября. Мероприятие (0+) пройдет с 13:30 до 14:30. Спортсмен раздаст автографы и сфотографируется со зрителями.