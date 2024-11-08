Алексей Ягудин прилетит на красноярский этап Гран-при по фигурному катанию

Как пишут Gornovosti, у него запланирована встреча с поклонниками в ледовом дворце «Кристалл арена» 10 ноября. Мероприятие (0+) пройдет с 13:30 до 14:30. Спортсмен раздаст автографы и сфотографируется со зрителями.
Всероссийские соревнования «Ростелеком Гран-при России — Красноярье» пройдут 9 и 10 ноября. Лучшие фигуристы страны выступят в одиночном и парном катании, а также танцах на льду.
Среди участников красноярского этапа — олимпийские призеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Софья Акатьева из команды Этери Тутберидзе и Софья Муравьева из «Ангелов Плющенко», а также уже известные красноярцам по прошлогоднему Гран-при Дмитрий Алиев и Петр Гуменник.