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Красноярская школа подписала соглашение с китайской

Красноярский лицей № 1 и школа иностранных языков города Чанчуня (КНР) заключили соглашение о сотрудничестве.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в мэрии.

В администрации рассказали, что событию предшествовала длительная подготовительная работа: на протяжении нескольких месяцев стороны согласовывали детали будущего партнерства. В июне текущего года представители китайского образовательного учреждения посетили Красноярск, где провели ряд встреч с руководством лицея для обсуждения перспективных планов.

Стоит отметить, что документ стал очередным шагом в развитии побратимских отношений между Красноярском и Чанчунем, которые продолжаются уже десятилетие. Новый формат взаимодействия призван способствовать укреплению межкультурных связей и взаимопониманию между учащимися двух стран.

Церемония подписания документа прошла в дистанционном формате с участием китайской стороны по видеоконференцсвязи.

Ранее сообщалось, что командировка мэра Красноярска в Китай обошлась в полмиллиона рублей.

образование