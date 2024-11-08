Красноярская школа подписала соглашение с китайской

Стоит отметить, что документ стал очередным шагом в развитии побратимских отношений между Красноярском и Чанчунем, которые продолжаются уже десятилетие. Новый формат взаимодействия призван способствовать укреплению межкультурных связей и взаимопониманию между учащимися двух стран.