Красноярская школа подписала соглашение с китайской

Об этом сообщили в мэрии.
В администрации рассказали, что событию предшествовала длительная подготовительная работа: на протяжении нескольких месяцев стороны согласовывали детали будущего партнерства. В июне текущего года представители китайского образовательного учреждения посетили Красноярск, где провели ряд встреч с руководством лицея для обсуждения перспективных планов.
Стоит отметить, что документ стал очередным шагом в развитии побратимских отношений между Красноярском и Чанчунем, которые продолжаются уже десятилетие. Новый формат взаимодействия призван способствовать укреплению межкультурных связей и взаимопониманию между учащимися двух стран.
Церемония подписания документа прошла в дистанционном формате с участием китайской стороны по видеоконференцсвязи.
Ранее сообщалось, что командировка мэра Красноярска в Китай обошлась в полмиллиона рублей.