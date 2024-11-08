В СибГМУ к 2030 году создадут фармацевтический инжиниринговый центр

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Фармацевтический факультет Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) планируют модернизировать к 2030 году. Он станет фармацевтическим инжиниринговым центром в сфере разработки лекарственных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Декан фармацевтического факультета СибГМУ Александра Мелентьева поделилась, как будет развиваться факультет с 2024 по 2030 годы. «Согласно представленной программе, факультет должен стать фармацевтическим инжиниринговым центром в сфере разработки лекарственных средств и востребованным партнером фармкомпаний», — сказано в сообщении.
Стратегическая цель программы — трансформировать факультет в центр производства новых фармацевтических и биомедицинских знаний, технологий и разработок, их внедрения в систему здравоохранения и кооперации с индустриальными партнерами. Мероприятия и проекты развития планируется осуществлять в трех направлениях: образование, научно-исследовательская деятельность и формирование научно-технологического потенциала, человеческий капитал.
Изменения в области индивидуальных образовательных траекторий сфокусированы на внедрении проектной деятельности, а также на партнерстве с компаниями-представителями фармотрасли. Важным обновлением для сферы образования является появление нового участника — индустриального руководителя образовательной программы (иРОП).
«Образовательная программа должна обладать конкурентными преимуществами и выступать гарантом самореализации будущих выпускников. Подобным гарантом станет индустриальный РОП — организация-партнер, которая принимает непосредственное участие в создании, сопровождении и реализации программы высшего образования: служит ориентиром для абитуриентов и студентов, задает четкие и ясные требования к компетенции специалистов, чтобы они могли быть востребованными на современном рынке труда», — приводятся в сообщении слова Мелентьевой.
Индустриальный руководитель образовательной программы будет выступать и заказчиком для проектных и выпускных квалификационных работ студентов, площадкой для прохождения практик и стажировок. Высокая доля практико-ориентированного обучения и коллаборации с представителями фармацевтической отрасли повысят образовательный и профессиональный уровни выпускников, позволят отвечать потребностям государства, общества и рынка труда.
Инфраструктура.
В пресс-службе отметили, что для реализации практико-ориентированного обучения на фармацевтическом факультете СибГМУ создана инфраструктура полного цикла фармацевтического производства: лаборатории фармацевтической технологии, стандартизации лекарственных средств и разработки аналитических методик, лицензированная Минпромторгом производственная площадка.
Помимо этого, на базе факультета в рамках проекта «Приоритет-2030» открыты кафедральная научно-образовательная лаборатория лекарственных форм, научно-образовательная лаборатория химико-фармацевтических исследований и лаборатория клеточных и микрофлюидных технологий. Наличие такого технологического потенциала позволяет студентам реализовывать исследования совместно с учеными СибГМУ, принимать непосредственное участие в разработке лекарственных средств.
В области развития исследований и технологий планируется проведение заказных научно-исследовательских работ для индустриальных партнеров, объединение ресурсов с промышленными партнерами, а также создание площадки для продвижения разработок и услуг фармацевтического факультета СибГМУ, в том числе в области биотехнологии.