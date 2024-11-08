В СибГМУ к 2030 году создадут фармацевтический инжиниринговый центр

«Образовательная программа должна обладать конкурентными преимуществами и выступать гарантом самореализации будущих выпускников. Подобным гарантом станет индустриальный РОП — организация-партнер, которая принимает непосредственное участие в создании, сопровождении и реализации программы высшего образования: служит ориентиром для абитуриентов и студентов, задает четкие и ясные требования к компетенции специалистов, чтобы они могли быть востребованными на современном рынке труда», — приводятся в сообщении слова Мелентьевой.