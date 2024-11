Рэпер Plies подал в суд на GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B за плагиат

Хип-хоп-артист Plies подал иск в суд против рэперш GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B, обвинив их в краже его бита для композиции Wanna Be (2024). По мнению музыканта, артистки незаконно использовали фрагмент его трека Me & My Goons (2008).