Рэпер Plies подал в суд на GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B за плагиат

Никто из артистов пока не прокомментировал заявление Плайса. Однако много работавший с Megan Thee Stallion продюсер LilJujuMadeDaBeat написал в соцсетях, что все эти треки ссылаются не на Me & My Goons (2008), а на песню Lil Wil «My Doogie» (2007). Поэтому ее продюсер Big E указан в качестве одного из авторов Wanna Be.