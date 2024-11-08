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Рэпер Plies подал в суд на GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B за плагиат

Хип-хоп-артист Plies подал иск в суд против рэперш GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B, обвинив их в краже его бита для композиции Wanna Be (2024). По мнению музыканта, артистки незаконно использовали фрагмент его трека Me & My Goons (2008).

Источник: Звук

Хип-хоп-артист Plies подал иск в суд против рэперш GloRilla, Megan Thee Stallion и Cardi B, обвинив их в краже его бита для композиции Wanna Be (2024). По мнению музыканта, артистки незаконно использовали фрагмент его трека Me & My Goons (2008).

Plies также считает, что в 2010-м его битом воспользовался рэпер Soulja Boy в песне Pretty Boy Swag, передает TMZ.

Никто из артистов пока не прокомментировал заявление Плайса. Однако много работавший с Megan Thee Stallion продюсер LilJujuMadeDaBeat написал в соцсетях, что все эти треки ссылаются не на Me & My Goons (2008), а на песню Lil Wil «My Doogie» (2007). Поэтому ее продюсер Big E указан в качестве одного из авторов Wanna Be.

Ранее Апелляционный суд США оправдал Эда Ширана в деле о плагиате песни Марвина Гэя.