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На Кубани онкозаболеваемость выросла на 4% за год

На Кубани с начала года выявили онкозаболевания более чем у 23 тысяч пациентов.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани онкозаболеваемость выросла на 4%. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. С начала 2024 года онкозаболевания выявили более чем у 23 тысяч пациентов.

У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, кожи и тела, матки. У мужчин часто встречается рак предстательной железы, легкого и кожи.

«У детей на первом месте онкозаболевания лимфатической и кроветворной ткани, на втором — опухоли головного мозга, на третьем — рак щитовидной железы», — цитирует пресс-службу министерства портал BFM Кубань.

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