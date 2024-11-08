На Кубани онкозаболеваемость выросла на 4% за год

На Кубани онкозаболеваемость выросла на 4%. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. С начала 2024 года онкозаболевания выявили более чем у 23 тысяч пациентов.
У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, кожи и тела, матки. У мужчин часто встречается рак предстательной железы, легкого и кожи.
«У детей на первом месте онкозаболевания лимфатической и кроветворной ткани, на втором — опухоли головного мозга, на третьем — рак щитовидной железы», — цитирует пресс-службу министерства портал BFM Кубань.