Новосибирцы смогут купить вещи Ксении Собчак

С 8 ноября на платформе «Авито» стартует продажа вещей от известных личностей. В рамках ноябрьской акции свои вещи выставят на продажу такие звезды, как Ксения Собчак, Вика Чума, Даня Крастер, Ксения Дукалис, Мария Червоткина, Александр Цыпкин, а также блогеры «Лихой Топоръ» и «Стройхак».
Пользователи смогут приобрести одежду из гардеробов знаменитостей, предметы интерьера, инструменты для ремонта и электронику. Все дропы будут приурочены к масштабной распродаже на платформе, и большинство товаров будут доступны со скидкой. Каждая вещь будет сопровождаться рассказом о ее истории и советами от звезд для будущих владельцев.
Знаменитости будут выставлять свои вещи небольшими партиями в определенные дни. Все товары можно будет приобрести через личные аккаунты звезд с использованием функции «Авито Доставка».
Первой в серии дропов станет Ксения Собчак, которая представит в своем профиле костюм с юбкой от бренда Fashion Rebels за 52 тысячи рублей, платье YOU WANNA за 5 500 рублей, костюм Roseville за 36 тысяч рублей, статуэтку слона из Индии, настольные часы с рабочего стола и другие предметы из своего личного пользования.
Вещи Вики Чумы появятся на платформе 11 ноября. Она предложит пиджак Fable, платье с розами от российского бренда Love Republic за 4 000 рублей, кокошник Rockcoco со скидкой 60% за 2 000 рублей и кепку Stüssy за 3 000 рублей. Некоторые из этих предметов зрители могли видеть в телепроектах с участием Вики.
Даня Крастер и блогер «Лихой Топоръ» представят свои товары для строительства и ремонта в середине ноября. Пользователи «Авито» смогут купить уникальную деревянную вазу, созданную Даней специально для распродажи, а также шуруповерт, который был показан в их видео.
Во второй половине ноября Ксения Дукалис предложит покупателям личный MacBook, игровую консоль PS4 и одежду от таких люксовых брендов, как Burberry и Celine.
Мария Червоткина также представит стильные вещи и обувь из своего гардероба. Завершат ноябрьские дропы писатель Александр Цыпкин с товарами для дома и блогер «Стройхак» с инструментами для ремонта.