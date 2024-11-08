Новосибирцы смогут купить вещи Ксении Собчак

Пользователи смогут приобрести одежду из гардеробов знаменитостей, предметы интерьера, инструменты для ремонта и электронику. Все дропы будут приурочены к масштабной распродаже на платформе, и большинство товаров будут доступны со скидкой. Каждая вещь будет сопровождаться рассказом о ее истории и советами от звезд для будущих владельцев.