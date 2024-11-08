Белорусский хоккеист Шарангович забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил вторую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сезона-2024−2025.
Игра проходила ночью 8 ноября по минскому времени. «Калгари» играли в гостях против «Бостона».
В начале третьего периода белорусскому форварду «Калгари» в большинстве удалось поразить ворота «Бостона», что позволило сократить отставание канадского клуба.
Далее счет сравнялся, и встреча перешла в овертайм. Однако «Бостону» все же удалось вырвать победу, итоговый счет матча — 4−3.
Шаранговичем на льду было проведено 22 минуты. Белорусский нападающий сделал четыре броска по воротам. В семи матчах текущего чемпионата НХЛ на счету белоруса уже 2 (2+0) очка, его показатель полезности «-5».
Тем временем Арина Соболенко сыграет против Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA.
Кроме того, машина есть в собственности каждого третьего белоруса. Также более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси.