Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский хоккеист Шарангович забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Белорус Шарангович в составе «Калгари» забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил вторую шайбу в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сезона-2024−2025.

Игра проходила ночью 8 ноября по минскому времени. «Калгари» играли в гостях против «Бостона».

В начале третьего периода белорусскому форварду «Калгари» в большинстве удалось поразить ворота «Бостона», что позволило сократить отставание канадского клуба.

Далее счет сравнялся, и встреча перешла в овертайм. Однако «Бостону» все же удалось вырвать победу, итоговый счет матча — 4−3.

Шаранговичем на льду было проведено 22 минуты. Белорусский нападающий сделал четыре броска по воротам. В семи матчах текущего чемпионата НХЛ на счету белоруса уже 2 (2+0) очка, его показатель полезности «-5».

Тем временем Арина Соболенко сыграет против Коко Гауфф в полуфинале итогового турнира WTA.

Кроме того, машина есть в собственности каждого третьего белоруса. Также более 50% новых машин белорусов произведены в Беларуси.