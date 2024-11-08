Дорогу Ливадия — Симеиз отремонтируют до конца года

Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма Сергея Аксёнова, опубликованном на портале правительства республики.
По информации из соответствующего документа, работы должны завершить до 30 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе прокуратура добивается ремонта дорог после проверки состояния дорожного покрытия в селах Изумрудное и Новостепное.
Кроме того, в Крыму продолжается капитальный ремонт моста на автодороге общего пользования регионального значения Красногвардейское — Нижнегорский.