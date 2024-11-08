Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу Ливадия — Симеиз отремонтируют до конца года

В Крыму отремонтируют дорогу Ливадия — Симеиз почти за 52 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма Сергея Аксёнова, опубликованном на портале правительства республики.

По информации из соответствующего документа, работы должны завершить до 30 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе прокуратура добивается ремонта дорог после проверки состояния дорожного покрытия в селах Изумрудное и Новостепное.

Кроме того, в Крыму продолжается капитальный ремонт моста на автодороге общего пользования регионального значения Красногвардейское — Нижнегорский.

строительство