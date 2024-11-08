БСМП Таганрога получит 14 автомобилей скорой помощи

Кареты скорой помощи укомплектованы оборудованием для решения комплексных задач: доставки больного до медучреждения, контроля его состояния и оказания при необходимости медицинской помощи до госпитализации.
Спецтранспорт приобретается за счет средств регионального бюджета в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Ростовской области».
В ближайшее время поступит девять автомобилей скорой помощи, а к концу 2024 года — оставшиеся три, отметили в больнице.
Ранее два автомобиля получила детская городская больница Таганрога.