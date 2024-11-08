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БСМП Таганрога получит 14 автомобилей скорой помощи

Ростовская область, 8 ноября 2024. DON24.RU. Автопарк БСМП Таганрога пополнится 14 автомобилями скорой медицинской помощи «Газель некст», информирует «Таганрогская правда».

Источник: РИА "Новости"

Кареты скорой помощи укомплектованы оборудованием для решения комплексных задач: доставки больного до медучреждения, контроля его состояния и оказания при необходимости медицинской помощи до госпитализации.

Спецтранспорт приобретается за счет средств регионального бюджета в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Ростовской области».

В ближайшее время поступит девять автомобилей скорой помощи, а к концу 2024 года — оставшиеся три, отметили в больнице.

Ранее два автомобиля получила детская городская больница Таганрога.

медицина