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В Екатеринбурге почтили память погибших на службе сотрудников МВД

8 ноября полицейские Екатеринбурга, Общественный совет при екатеринбургском УМВД, ветераны МВД и представитель епархии почтили память милиционеров и полицейских, погибших при выполнении служебного долга.

8 ноября отмечается День памяти сотрудников ОВД РФ и внутренних войск МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Церемония прошла в городском УМВД. Возле мемориала на территории ведомства собрались полицейские, ветераны и родные силовиков, погивших при исполнении служебного долга, представители Общественного совета.

Молебен отслужил клирик Вознесенского Архиерейского подворья иерей Серафим Кадура. Он заявил, всем героям, павшим, защищая Отечество и сограждан, всегда нужна благодарная память.

Представитель РПЦ выразил соболезнования родным погибших, полицейских благословил нести службу достойно и с честью. Память погибших сотрудников МВД почтили минутой молчания, к мемориалу возложены цветы.

После церемонии гостям церемонии вручили подарки от общественников. Представители Общественного совета при УМВД пожелали семьям погибших сотрудников здоровья и всего самого лучшего, сообщила пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.