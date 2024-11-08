В Екатеринбурге почтили память погибших на службе сотрудников МВД

8 ноября отмечается День памяти сотрудников ОВД РФ и внутренних войск МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Церемония прошла в городском УМВД. Возле мемориала на территории ведомства собрались полицейские, ветераны и родные силовиков, погивших при исполнении служебного долга, представители Общественного совета.
Молебен отслужил клирик Вознесенского Архиерейского подворья иерей Серафим Кадура. Он заявил, всем героям, павшим, защищая Отечество и сограждан, всегда нужна благодарная память.
Представитель РПЦ выразил соболезнования родным погибших, полицейских благословил нести службу достойно и с честью. Память погибших сотрудников МВД почтили минутой молчания, к мемориалу возложены цветы.
После церемонии гостям церемонии вручили подарки от общественников. Представители Общественного совета при УМВД пожелали семьям погибших сотрудников здоровья и всего самого лучшего, сообщила пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.