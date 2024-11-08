В холодном поле под Калининградом нашли семью редких мышат, выжил только один

В поле под Калининградом девушка нашла четырех мышат. Они по какой-то причине остались без мамы и сидели на веточках, замерзая. Один оказался мертвым. Остальных забрали. Об этом рассказали в телеграм-канале организации «Биосфера Балтики».
«Им еще было рано оставаться без мамы, они замерзали. Мышат привезли к нам. А позже выяснилось, что еще одного забрал ребенок и унес в школу. И этого мышонка тоже привезли к нам. К сожалению, последствия переохлаждения и голода убили троих из четырех. Но один мышонок выжил», — рассказали волонтеры.
Оказалось, что это мышь-малютка (Micromys minutus), самый мелкий грызун в Европе и одно из самых мелких млекопитающих на Земле. Они ловко лазают по веточкам и травинкам, строят шарообразные гнезда на низких кустарниках и травянистых растениях. И численность этих малюток сокращается.
Интересно, что именно про эту мышь Виталий Бианки написал в своем знаменитом произведении «Мышонок Пик».