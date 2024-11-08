В холодном поле под Калининградом нашли семью редких мышат, выжил только один

«Им еще было рано оставаться без мамы, они замерзали. Мышат привезли к нам. А позже выяснилось, что еще одного забрал ребенок и унес в школу. И этого мышонка тоже привезли к нам. К сожалению, последствия переохлаждения и голода убили троих из четырех. Но один мышонок выжил», — рассказали волонтеры.