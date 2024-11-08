Пролитая из тонометра ртуть стала причиной вызова МЧС в Несвиже

После того, когда ртуть в квартире была собрана, ее возможные остатки нейтрализовали в труднодоступных местах квартиры с помощью специальных реагентов. Также квартиру проветрили, после чего еще провели замер концентрации паров ртути в воздухе. Превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано.