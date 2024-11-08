Пролитая из тонометра ртуть стала причиной вызова МЧС в Несвиже

В Несвиже МЧС вызвали из-за пролитой ртути в квартире. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в райцентре 7 ноября. Горожане вызвали спасателей, когда обнаружили в квартире пролитую ртуть.
В составе прибывших подразделений МЧС были специалисты радиационной и химической защиты, которые провели демеркуризационные работы. Спасатели собрали 25 граммов ртути, а также ртутьсодержащих отходов.
После того, когда ртуть в квартире была собрана, ее возможные остатки нейтрализовали в труднодоступных местах квартиры с помощью специальных реагентов. Также квартиру проветрили, после чего еще провели замер концентрации паров ртути в воздухе. Превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано.
— Источником утечки ртути послужило нарушение герметичности стеклянной трубки ртутного сфигмоманометра, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, что сфигмоманометр — тонометр для неинвазивного измерения артериального давления.
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