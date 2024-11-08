Раскрыта ледниковая история формирования долины Волги

К такому выводу пришла группа российских ученых под руководством ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Александра Макеева при изучении образцов почв, собранных в долине Волги в ее верхнем течении. В рамках этого исследования ученые изучили структуру большого числа срезов почвы как у кромки берега Волги, так и в высоких междуречных пространствах, и использовали эти данные для реконструкции истории формирования долины крупнейшей реки Европы.