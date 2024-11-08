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В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку

САМАРА, 8 ноя — РИА Новости. Прокуратура и СК организовали проверку по данным в соцсетях, где сообщается о грубом отношении воспитателя к ребенку в одном из детских садов в Самаре.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, на котором воспитатель грубо укладывает ребенка на дневной сон со словами: «Ты всех уже тут достала!» В подписи к видео указано, что инцидент произошел в одном из детских садов в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре.

«Прокуратура Красноглинского района города Самары проводит проверку информации о грубом отношении к ребенку со стороны работника детского сада в микрорайоне Крутые Ключи. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Следователи также организовали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале.

СК