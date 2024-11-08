В Самаре проверят данные о грубом отношении воспитателя к ребенку

Ранее ряд местных Telegram-каналов разместил видео, на котором воспитатель грубо укладывает ребенка на дневной сон со словами: «Ты всех уже тут достала!» В подписи к видео указано, что инцидент произошел в одном из детских садов в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре.