Соискателей 40+ стали чаще устраивать на работу в Новосибирской области

Новосибирские компании стали чаще устраивать на работу кандидатов старше 40 лет. Во многом это связано с нехваткой молодых специалистов. Эксперты сервиса «Зарплата.ру» считают, что возрастная дискриминация уходит в прошлое.
За последние два года число резюме от молодёжи (21−30 лет) сократилось с 33% до 29%. Аналитики связывают это с демографическим спадом на рубеже
А потому работодатели рассматривают взрослых кандидатов в качестве альтернативы нехватки молодых. Резюме кандидатов в возрасте 41−50 лет выросло с 19% до 25%, а в возрасте 51−60 лет — с 8% до 12%. Места токарей, продавцов, дворников чаще отдают взрослым кандидатам, а вот на должности специалистов по маркетингу, SMM и IT ищут молодёжь, отмечается в публикации.