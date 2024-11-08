Соискателей 40+ стали чаще устраивать на работу в Новосибирской области

А потому работодатели рассматривают взрослых кандидатов в качестве альтернативы нехватки молодых. Резюме кандидатов в возрасте 41−50 лет выросло с 19% до 25%, а в возрасте 51−60 лет — с 8% до 12%. Места токарей, продавцов, дворников чаще отдают взрослым кандидатам, а вот на должности специалистов по маркетингу, SMM и IT ищут молодёжь, отмечается в публикации.