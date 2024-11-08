Спасенный медведь Винни переедет в новый просторный дом в Сочи

Спасенный из сафари-парка в Сочи медведь по кличке Винни скоро переедет в новый комфортный дом. С февраля 2023 года косолапый находился во временном вольере при Сочинском географическом обществе.
«В вольерном комплексе “Лаура” кавказского заповедника для него построили просторные апартаменты площадью 312 квадратных метров», — рассказали в Сочинском географическом обществе.
В новом жилище для медведя подготавливают берлогу и игровую зону. Тем временем Винни ест сладкие груши из рук своих спасителей и готовится к скорому новоселью.
Напомним, медведь Винни жил в сочинском сафари-парке. Зверинец долго не мог открыться для посещений, а потом и вовсе перестал существовать. Часть животных передали Московскому зоопарку, часть — в другие организации, а некоторых — частным лицам, у которых были разрешения и лицензии на содержание животных. Тогда мишку приютили в Сочинском географическом обществе.