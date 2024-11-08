Спасенный медведь Винни переедет в новый просторный дом в Сочи

Напомним, медведь Винни жил в сочинском сафари-парке. Зверинец долго не мог открыться для посещений, а потом и вовсе перестал существовать. Часть животных передали Московскому зоопарку, часть — в другие организации, а некоторых — частным лицам, у которых были разрешения и лицензии на содержание животных. Тогда мишку приютили в Сочинском географическом обществе.