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В Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка с тростью

В Новосибирске ищут 72-летнюю женщину, которая пропала 6 ноября.

Источник: Соцсети

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Новосибирске пропала 72-летняя Людмила Кисленко (Яковлева).

Сообщается, что 6 ноября она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: предположительно, бордовая куртка, черные сапоги, шапка.

С собой у Людмилы была коричневая сумка.

Пенсионерка ходит с тростью.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.