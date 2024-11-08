В Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка с тростью

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Новосибирске пропала 72-летняя Людмила Кисленко (Яковлева).
Сообщается, что 6 ноября она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: предположительно, бордовая куртка, черные сапоги, шапка.
С собой у Людмилы была коричневая сумка.
Пенсионерка ходит с тростью.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.