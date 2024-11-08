Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на камеры в туалете

В Управлении образования рассказали, что эти камеры ненастоящие.

Источник: Соцсети

Красноярские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на камеры в туалетах. Об этом общественница сообщила в Telegram-канале.

«Мне пишут, что в гимназии № 9 города Красноярск установили камеру в туалете для мальчиков. Ракурс камеры вполне понятен. Опять тот же вопрос: кто все это смотрит, где хранятся видео, кто имеет доступ?» — написала глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина.

Пресс-секретарь Управления образования Красноярска Екатерина Лукьянова прокомментировала ситуацию, отметив, что там установлен муляж.

«Это муляж, установленный с согласия родителей, чтобы дети не курили и не устраивали беспорядок», — сказала она.

Ранее сообщалось о том, что на дорогах Красноярского края появятся 80 камер фиксации нарушений ПДД.

связь