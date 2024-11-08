Красноярские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на камеры в туалете

«Мне пишут, что в гимназии № 9 города Красноярск установили камеру в туалете для мальчиков. Ракурс камеры вполне понятен. Опять тот же вопрос: кто все это смотрит, где хранятся видео, кто имеет доступ?» — написала глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина.