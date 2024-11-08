Красноярские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на камеры в туалете

Красноярские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на камеры в туалетах. Об этом общественница сообщила в Telegram-канале.
«Мне пишут, что в гимназии № 9 города Красноярск установили камеру в туалете для мальчиков. Ракурс камеры вполне понятен. Опять тот же вопрос: кто все это смотрит, где хранятся видео, кто имеет доступ?» — написала глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина.
Пресс-секретарь Управления образования Красноярска Екатерина Лукьянова прокомментировала ситуацию, отметив, что там установлен муляж.
«Это муляж, установленный с согласия родителей, чтобы дети не курили и не устраивали беспорядок», — сказала она.
Ранее сообщалось о том, что на дорогах Красноярского края появятся 80 камер фиксации нарушений ПДД.