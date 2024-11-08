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Исторический корпус детской областной больницы в Иркутске обретает вторую жизнь

Завершились ремонтные работы по восстановлению кровли и фасада одного из корпусов Иркутской областной детской клинической больницы.

Источник: Соцсети

Здание, являющееся памятником архитектуры регионального значения, было отремонтировано с сохранением исторической цветовой гаммы и декоративного оформления.

В ходе работ полностью обновили кровлю, заменили обрешетку, ограждение крыши, слуховые окна и фальцевое покрытие, установили новую водосточную систему.

Стоимость первого этапа работ составила 6,4 млн руб. В следующем году планируется приступить ко второму этапу, включающему ремонт внутренних инженерных сетей и перекрытий, а затем к завершающему третьему этапу с проведением внутренних отделочных работ.

В отремонтированном корпусе в будущем будут размещаться родители детей, которые проходят длительное лечение в больнице.

Корпус детской областной больницы не эксплуатировался с 2009 года.

архитектура