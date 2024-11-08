Дом времени. В петербургском Доме Радио началась реставрация

Вестибюль стоит в лесах, под самым его потолком специалисты работают над восстановлением лепнины. Работа сложная: много хрупких деталей, с которых нужно бережно снять старую краску и цемент — следы последней реставрации, проходившей в 1950-х годах. А вот роспись в фойе подновляли не раз: это видно по более грубым мазкам, по качеству материалов. Прямо на лесах реставраторы изучают старые документы. Они помогут установить, как в точности выглядела эта красота в 1914 году, когда здание по проекту братьев Косяковых было только построено.