В Крыму нарушать закон стали реже — прокуратура

При этом в целом раскрываемость в регионе составляет 63,5 процента.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-25,1%), в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-22,7%), а также совершенных в состоянии алкогольного (-9,3%), наркотического и токсического (-39,5%) опьянения», — говорится в сообщении.
Кроме того, на 8,5 процентов снизилось число преступлений, совершенных детьми и подростками, и больше чем на 10 процентов стало меньше преступлений, на которые пошли граждане, ранее уже имевшие проблемы с законом.
Согласно статистике, меньше совершено убийств (-6,8%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-11,4%), а также изнасилований (-38,6%).
«Органами правоохраны выявлено 1965 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1242 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 72,2%, сбыта — 52,9%», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Коме того, уменьшилось число зарегистрированных краж (-16%), грабежей (-17,4%), разбоев (-25%) и угонов машин (-21,4%).
Преступлений против собственности зафиксировано больше 9 тысяч, больше 57 процентов — раскрыто.
Нарушать правила дорожного движения в Крыму также стали реже: в прошлом году за указанный период было зафиксировано 225 нарушений, а в этом — 202.
При этом ранее пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина сообщала, что в целом по России выросло число особо тяжких преступлений.
Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году, сообщала ранее пресс-служба Следственного Комитета России.